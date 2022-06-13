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Uyuşturucu taciri 12 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ 13.06.2022, 15:51
Uyuşturucu taciri 12 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 12 şüpheli satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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