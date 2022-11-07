Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 8 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 31 Ekim ile 6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 8 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 101 gram esrar maddesi, 15 gram metamfetamin maddesi, 26 gram eroin maddesi, 2 adet ecstasy, 56 Adet sentetik ecza, 1 adet tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 8 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.