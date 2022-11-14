Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 8 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 7-13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 8 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 3 bin adet ecstasy hap, bin 122 gram metamfetamin maddesi, 79 gram esrar maddesi, 0,3 gram kokain maddesi, hassas terazi düzenekleri ve 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 8 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.