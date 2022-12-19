Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Denizli’de madde kullanarak ticaretini yapan 2 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli’de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 2 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette; toplam 226 gram esrar maddesi, 26 gram metamfetamin maddesi, 3 gram eroin maddesi, 60 adet sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 1 adet Grinder ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 TL para ele geçirildi.

İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 2 tacir, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.