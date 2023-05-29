Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

Denizli’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 13 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli’de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 6 bin 534 birim sentetik kannabinoid, 104 gram sentetik kannabinoid, 183 gram metamfetamin, 67 gram eroin, 18 gram esrar, 71 adet sentetik ecza, 5 adet ecstasy, 4 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.