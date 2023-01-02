Uyuşturucu komasına giren genç öldü

Denizli’de uyuşturucu komasına giren 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde evde fenalaşan Furkan C. (22), hastaneye kaldırıldı. Uyuşturucu komasına girdiği tahmin edilen genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile yakınları hastaneye akın ederken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.