banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Aboneliğini iptal ettiren tüketici cayma bedeli ödemeyecek
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem!
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı
Palamut beklerken hamsi çıktı
Palamut beklerken hamsi çıktı

Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün 81 ilde saat 11.00’de eş zamanlı olarak düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Denzili’de Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.

DENİZLİ 07.09.2021, 16:24
Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bugün 81 ilde saat 11.00’de eş zamanlı olarak düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Denzili’de Vali Ali Fuat Atik başkanlığında yapıldı.


Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 81 ilde olduğu gibi Denizli’de de gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonunda yapılan toplantıya; Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Özer, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık, İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür V. Kadriye Özer Bici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici katıldı. Toplantıda; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan sunumlar yapıldı. Vali Ali Fuat Atik’in de konuşmalarının ardından genel değerlendirmelerde bulunuldu. Daha sonra tespit edilen sorunlar ile bunlara karşın sunulan görüş ve öneriler değerlendirildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0