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Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

Denizli’de üst geçitten karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki adam, dengesini kaybetmesi sonucu 30 metreden düşerek hayatını kaybetti.

DENİZLİ 23.10.2021, 17:35
Üst geçitten düşen adam hayatını kaybetti

Denizli’de üst geçitten karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki adam, dengesini kaybetmesi sonucu 30 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitten karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Ramazan Turgut, dengesi kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metreden yere düştü. Olay anını gören bir vatandaş hızla Turgut’un yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri üst geçitte incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından üzerinde kimlik bulunmayan Turgut’un kimliğini ekipler tarafından kısa sürede tespit edildi. Turgut’un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olay ile ilgili çalışma başlatıldı.

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