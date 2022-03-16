Uşak Valiliği uyardı; Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Uşak Valiliği tarafından Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ı kapsayan bölgede 17 Mart-21 Mart tarihleri arasında hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 4 ila 8 derece daha düşmesinin beklenmesi nedeniyle uyarı yapıldı.

Uşak Valiliğinin, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Bölgemizde yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe gününden itibaren kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Uşak’ta yağışların Perşembe günü kar ve karla karışık şeklinde olması bekleniyor. Devam eden günlerde ise genellikle parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.