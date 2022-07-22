Uşak Üniversitesi tanıtım günleri başlıyor

Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek isteyen aday öğrencileri tercih yapmaya hazırlanıyor. Uşak Üniversitesi de bu çerçevede bölgedeki aday öğrenciler için “Tercih Günleri” düzenliyor.

2022 yılı “Tercih Günleri”, Uşak Tiritoğlu Parkında 23-31 Temmuz tarihleri arasında kurulacak stantlarda gerçekleşecek. Tüm fakülte ve yüksekokullardan akademisyenlerin hazır bulunacağı Tercih Günleri, Uşak Üniversitesinin akademik birikimini tanıyabilmeleri için aday öğrencilere ve ailelerine benzeri olmayan bir fırsat sunacak.

Tercih döneminde bilgi almak isteyen aday öğrenciler ve aileleri, 23 Temmuz Cumartesi günü saat 12.00’dan itibaren 31 Temmuz Pazar saat 21.00’e kadar açık olacak stantları ziyaret ederek, akademisyenlerden yüz yüze bilgi alma imkânı bulacak. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri ve üniversite akademisyenlerinin yer alacağı tanıtım günlerinde aday öğrenciler, diledikleri fakülteyi ve bölümü tanıma fırsatı bulurken, eğitim hayatı, kampüs olanakları ve tercih süreci hakkında bire bir görüşme imkanına erişecek.

“Doğru Tercih, Doğru Kariyer”

Aday öğrencilerin, bir hafta boyunca açık olacak tanıtım stantlarından 12.00-21.00 saatleri arasında ilgi duydukları alanlar hakkında detaylı bilgi alabileceğini belirten Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Geleceğinizi belirleyecek bu önemli tercih döneminde, seçiminizi yapmadan önce sizleri Uşak Üniversitesinin Tiritoğlu Parkındaki stantlarına bekliyoruz. Stantlarımızda, tercih robotları bulunacak ve adaylarımıza ücretsiz olarak rehberlik hizmeti sağlayacağız. Biz, bölgenin parlayan yıldızı üniversitemizi sizlerle tanıştırmaya hazırız. Eğer siz de genç ve dinamik kadrosuyla yeni nesil bir üniversite olan Uşak Üniversitesi ailesinin bir parçası olmak istiyorsanız, 23-31 Temmuz tarihlerinde stantlarımıza davetlisiniz” şeklinde konuştu.