banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir

Ürettikleri 2,2 bin litre kaçak akaryakıtı satamadan yakalandılar

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de kaçak yollarla madeni ve atık yağ toplayan 2 şüpheli, kaçak akaryakıt üretmek isterken görevliler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 250 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

DENİZLİ 30.05.2022, 14:23
Ürettikleri 2,2 bin litre kaçak akaryakıtı satamadan yakalandılar

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de kaçak yollarla madeni ve atık yağ toplayan 2 şüpheli, kaçak akaryakıt üretmek isterken görevliler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 250 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli’de 23 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde “Akaryakıt Kaçakçılığı” suçunun önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, yasal olmayan yollardan toplanan madeni yağ ve atık yağları, çeşitli kimyasal maddelerle karıştırarak damıtma işlemlerinden geçiren 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli yağları kaçak akaryakıta dönüştürmek isteyen şüphelilerin aracında yapılan aramada, toplam 2 bin 250 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
29°
açık