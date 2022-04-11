Üreticiye 27 ton ucuz şeker dağıtıldı

Denizli’de çoğunluğu üretici olmak üzere yaklaşık 100 esnafa, bir tır dolusu 27 ton şeker, çuvalı 750 TL yerine 450 TL’den dağıtıldı.

Denizli Şekerciler ve Pastacılar Odası, üreticilerin Ramazan ayında fiyatları fazla artırmaması ve kar etmesi için ucuz şeker dağıtma kararı aldı. Yaklaşık 3 aylık çalışmaların ardından gerekli izinleri alan oda, bir tır dolusu 27 ton şekeri talepler doğrultusunda Denizli’ye getirtti. Pamukkale ilçesinde bulunan İncilipınar Kapalı Pazaryerinde bir araya gelen üreticiler, şekerleri 50’şer kiloluk çuvallar halinde 750 TL yerine 450 TL’den temin etti. Yaklaşık 100 üreticinin faydalandığı ucuz şeker, kısa süre içerisinde tükendi. Araçlarıyla bölgede şekerleri temin eden üreticiler, durumun fiyatlara ise bir süre olumlu yansıyacağını söyledi.

“Üretici uygun şeker bulursa fiyatların artmayacağını düşünüyorum”

Şeker kullanan üreticilere Ramazan ayında destek olan Denizli Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Abdurrahman Demirdak, “Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığına, Meclis’e ve siyasi partilere dilekçe gönderdik. Yaklaşık 3 aydır bu durumla uğraşıyoruz. Bizim üyelerimizin hepsi üretici, Ramazan ayında sadece biraz para kazanacak ve biz bunu bir an önce şekeri ucuz bir şekilde temin etmeye çalıştık. Çünkü geçen yıldan bu yana yüzde 200 oranında şekere zam geldi. Geçen 220 TL olan şeker, bugün 750 TL bandında, biz 50 kilogramlık çuvalı 450 TL’ye bütün üyelerimize temin etmek için büyük bir gayret sarf ettik. Üretici eğer rahat bir şeker bulur, üretim yaparsa fiyatlarda fazla artmayacağına inanıyorum. Bizim bütün gayretimiz üyelerimizin daha çok ücret kazanmasını sağlamaya çalışmaktır. Biz üye başına 5 ile 10 çuval arasında ayarladık, yaklaşık 100 üreticimiz faydalandı bu durumdan, şuanda burada 540 çuval şeker var. Yani toplamda 27 ton civarında şeker indirdik” diye konuştu.