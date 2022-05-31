Ünlü tarihçi Baykara, Çameli’nde öğrencilik anılarını tazeledi

Ünlü tarihçilerden Prof. Dr. Tuncer Baykara, öğrencilik hayatının bir bölümünü geçirdiği Denizli’nin Çameli ilçesinde anılarını tazeledi.

Ünlü tarih profesörlerinden Tuncer Baykara, hayatının bir bölümünü geçirdiği Çameli’yi ziyaret etti. İlk ziyaretini öğrencilik hayatının bir bölümünü yaşadığı Kirazlıyayla İlkokuluna gerçekleştiren Prof. Dr. Tuncer Baykara, daha sonra Dr. Özcan Özçelik’in eşliğinde öğrenciler, Çameli Yörük Türkmen Derneği üyeleri ve Çameli Kent Konseyi Başkanı Mehmet Sağ ile bir araya geldi.

Çameli Taş Konaklarda Belediye Başkanı Cengiz Arslan tarafından ağırlanan Prof. Dr. Tuncer Baykara, yaşamından kesitler ve tarih araştırmaları hakkında bilgiler aktardı. Çameli Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine bilimsel çalışmalarından ve iş yaşamından örnekler veren Prof. Dr. Baykara, konusunu insan yaşamının oluşturduğu tarih biliminin ancak sevilerek yapılabilecek bir alan olduğunun altını çizdi.