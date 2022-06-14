Ünlü isimler El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali’nde olacak

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenecek El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali, başlamasın sayılı günler kaldı. Festivalde birbirinden önemli birçok ünlü isimler yer alması beklenirken, etkinliğin ilk gününde ise belediye orkestrası da konser verecek.

Merkezefendi Belediyesi, bir yandan üreten kadınların yanında olurken bir yandan da kültüre ve sanata destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivali, 17 Haziran Cuma Günü saat 12.00’de başlayacak. Üç gün boyunca 250 standın kurulacağı festival, ünlü isimleri de konuk edecek. Festivalin ilk gününde saat 18.30’da, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğunu kuran ve New York Avrasya Film Festivali’nde ’Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülü olmak üzere birçok ödül kazanan Ümmiye Koçak söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin ardından saat 20.30’da Merkezefendi Belediye Orkestrası sahne alacak. 18 Haziran Cumartesi günü saat 18.30’da tiyatro ve sinema oyuncusu Ceyda Düvenci sevenleriyle söyleşide bir araya gelecek. Festivalin son gününde ise saat 16.00’da Yazar Nilgün Bodur, gerçekleştireceği söyleşide okurlarıyla buluşacak. Akabinde saat 18.00’de Davranış Bilimleri Uzmanı ve Yazar Aşkım Kapışmak, motivasyon ve insan ilişkileri hakkında konuşacak.

“Konser ve söyleşiler renk katacak”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivale tüm Merkezefendili ve Denizlilileri davet ederek, “Geleneksel hale getirmek istediğimiz El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivalimizi bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Üreten kadınlarımıza destek olmak amacıyla başlattığımız festivalimize kadınlarımızdan ve hemşehrilerimizden büyük bir ilgi var. Bu ilgi de bizleri son derece memnun ediyor. Kadın emeği ve girişimciliğiyle değer bulan stantlarımızın kurulacağı 17-18-19 Haziran tarihlerindeki El Emeği ve Girişimci Kadınlar Festivalimize renk katacak konser ve söyleşilerle, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde bir arada olmak dileğiyle” diye konuştu.