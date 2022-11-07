Üniversiteye hazırlıkta 15 yılda binlerce öğrenci eğitim projesinden faydalandı

DENİZLİ(İHA) – Denizli’de üniversite sınavına hazırlananlara yönelik verilen ücretsiz kurs projesi Eğitim İçin El Ele 15 yaşına girdi. Bugüne kadar binlerce öğrencinin faydalandığı projenin yeni eğitim öğretim dönemini, ders zili çalarak açan Başkan Zolan, gençlere “Sizler bizim en değerlimizsiniz" diyerek seslendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 15 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesinde yeni eğitim öğretim dönemi törenle başladı. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, gönüllü eğitmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Eğitim İçin El Ele Proje Koordinatörü Gülsen Eltutan, Eğitim İçin El Ele projesinin 15 yıl boyunca binlerce öğrenci ve gönüllü eğitmene ev sahipliği yaptığını ifade ederek bugüne dek projeden 5 bin 658 öğrencinin faydalandığını, bin 375 öğrencinin ise üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazandığını ifade etti. Gençlik Meclisi Genel Sekreteri Hilal Öztürk ise, Eğitim İçin El Ele projesinin bugünlere gelmesinde kendilerinden desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen ve her daim gençlerin yanında olan Başkan Zolan’a teşekkür etti.

“Gençlerin geleceğimiz olduğunu unutmuyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "15 yıl önce başlayan projemiz hiç kesintiye uğramadan bugüne ulaştı. Eğitim, toplum ve gelecek için çok önemlidir. Gençlerimize arzu edilen eğitimi verebilmek daha da özeldir. Gençlerin geleceğimiz olduğunu unutmuyoruz. Sizler bizim en değerlimizsiniz. Sizleri geleceğe hazırlamak, donanımlı hale getirmek ve gönlünüzdeki hedeflere ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla destek olmak için bu proje başlatıldı. Projenin güzelliğine güzellik katan husus burada eğitim veren eğitmenlerimizin gönüllü olmasıdır. Kendilerine ayıracakları boş zamanları eğitim için ayıran öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Eğitim için her türlü fedakarlığı yapıyoruz"

Üniversiteye hazırlanan gençlere seslenen Başkan Zolan, şöyle konuştu: "İnşallah gönlünüzden geçen hedefe ulaşacaksınız. Siz gayret edin, çalışın. Hiçbir emek boşa gitmez. Burada bir aile ortamında eğitim verme projemiz inşallah devam edecek. Katkılarından dolayı Gençlik Meclisimize teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim için her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gençlik bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz. Sizlerle bu şehir, bu ülke daha güzel olacak, daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Allah’ım yolunuzu açık etsin." Konuşmaların ardından Başkan Zolan, yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zilini çaldı.

Eğitim İçin El Ele

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele, 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde verilen eğitimlerde kullanılan kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.