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Üniversiteliler dönünce yurtlarda yoğunluk oluştu

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, yerleşemeye hak kazandıkları yurt önlerinde aileleri ile birlikte yoğunluk oluşturdu.

DENİZLİ 19.09.2021, 17:18
Üniversiteliler dönünce yurtlarda yoğunluk oluştu

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, yerleşemeye hak kazandıkları yurt önlerinde aileleri ile birlikte yoğunluk oluşturdu.

2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için KYK yurt kayıtları sürüyor. Denizli’de bulunan yükseköğretim okullarının 20 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurması ile birlikte birçok öğrenci, yerleştikleri yurtlara bir gün öncesinden gelmeye başladı. KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler kayıt işlemleri nedeniyle aileleriyle birlikte bekledikleri alanlarda kalabalık görüntüler oluşturdu. Aileleri ile birlikte gelen birçok öğrenci, sıcaktan bunaldığı için serin alanlara yöneldi.

Afyonkarahisar’dan Denizli’ye okumaya gelen ilahiyat bölümü öğrencisi Zekeriya Arslan, yurt önlerinde oluşan kalabalığın yurtların geç açılmasından dolayı yaşandığını söyledi. Arslan, ilk kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin ailesiyle birlikte gelmesinden dolayı her dönem aynı yoğunluğun yaşandığı belirtti. Arslan, "Afyonkarahisar’dan Denizli’ye okumaya geldim. Yurt önlerinde büyük kalabalık var. Bu kadar kalabalık olması yurtların okul takvimine göre 1 gün öncesinden açılmasından kaynaklanıyor. Bunun yanında KYK yurtlarına ilk kayıt yaptıran öğrencilerin velileri çocuklarının nasıl bir ortamda yaşadığını merak ediyor. Bu meraktan dolayı veliler ve öğrenciler hepsi gelince yoğunluk meydana geliyor. Bu yoğunluk her kayıt dönemi 1-2 hafta sürüyor" diye konuştu.

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