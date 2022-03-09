Üniversiteli gençler kariyerlerine yön veriyor

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin gerçekleştirdiği ‘Kariyer Günleri’ etkinliği, PAÜ öğrencilerini turizm sektöründen yaklaşık 50 firma temsilcisi ile buluşturdu.

PAÜ Turizm Fakültesi’nin tarafından Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcilerinin yanında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını sırası ile PAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ve PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından firmaların stantlarını ziyaret eden öğrenciler, etkinliğe dahil olan sektör temsilcileriyle tanışıp fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalarken, sektör temsilcilerinin beklentileri konusunda bilgi edindiler.

Gün boyu devam eden kariyer gününde, çok sayıda öğrenci sektör temsileriyle bir araya geldi.