Üniversitelerin hazırladığı teknolojik malzemeler görücüye çıktı

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen “PAÜMTM’2022 – 2. Malzeme Günleri”, Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Teknoloji Fakültesi’nde yapılan etkinliğe; PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kavaklıoğlu, PAÜ Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cemal Meran, PAÜ Deniz Kaplumbağaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Hayvan Islahı Ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Pamukkale Teknokent A. Ş. Genel Müdür V. Mesut Aydınlı, stant açan ve panel oturumlarında sunum yapan kurum, kuruluş ve firma temsilcileri ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmaları ile başladı. Açılış konuşmalarından ilkini PAÜ Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ö. Altan Dombaycı yaptı. Prof. Dr. Dombaycı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak, panel ve seminerlerle konusunda uzman yöneticileri öğrencilerle buluşturmayı, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, etkinliğe katılan kurum, kuruluş ve firma temsilcileri ile davetli konuşmacılara teşekkürlerini sundu.

Açılış programında konuşma yapan PAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ, Teknoloji Fakültesi olarak, öğrencilerle sektörün değerli temsilcilerini ve akademisyenleri buluşturmanın ve Teknoloji Fakültesi olarak bu güzel etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, etkinliğe katılan kurum, kuruluş ve firma temsilcileri ile davetli konuşmacılara teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarından sonra, stant ve öğrenci sergilerinin ziyaretleri gerçekleşti. Etkinlikte, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde ders ve tez çalışmalarında gerçekleştirilen uygulamalar gün boyunca öğrencilerin poster ve sergi sunumları ile katılımcılara sergilendi. Fuaye alanında etkinliklerde ayrıca, Teknofest Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’na katılan Gökpusu Takımı’nın Yeni Nesil VTOL İHA çalışmaları sergilendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’dan Sergide Yer Alan Çalışmaları İnceledi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan 2021-2022 eğitim öğretim yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde ders ve tez çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamaların yer aldığı sergiyi gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe Ankara, İzmir, Antalya ve Denizli’den stant açarak katılan kurum, kuruluş ve firmalar ile davetli konuşmacılar PAÜ Malzeme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cemal Meran, Ege Üniversitesi Mühendisli Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rasim İpek ve ASELSAN A. Ş.’den Dr. Sibel Kasap panel oturumlarında öğrencilerle buluşarak, faaliyet gösterdikleri alanlar ve çalışmaları hakkında bilgiler sundu. Öğrencilere kariyer konularında tecrübelerini aktaran ve tavsiyelerde bulunan katılımcılara sunumları sonrası plaket takdimi yapıldı.