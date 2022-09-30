Üniversite kaydını fırsat bilen iki arkadaş devrilen ağacın altında can verdi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’den üniversite kaydı için Sinop’a giden ve bu fırsatla Erfelek Şelalelerini görmek isteyen iki ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Elvan Sümer, üniversiteyi kazanan oğlunun kaydı için arkadaşı eşi İsmail Sümer, yakın arkadaşı Yaşar Pendik ve O’nun Hüseyin Pendik ile birlikte Sinop’a gitti. Kayıt işlemleri fırsat bilen iki aile, işlemleri tamamladıktan sonra Erfelek Tatlıca Takım Şelalelerini görmek istedi. 4 kişilik grup şelaleleri gezerken, üzerlerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Devrilen ağacın altında hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan İsmail Sümer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Sümer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Üniversite kaydını fırsat bilerek Sinop’u gezmek isteyen iki yakın arkadaştan gelen acı haber, memleketleri Sarayköy’deki yakınlarını yasa boğdu.