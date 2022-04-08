Ultra maraton koşucusu, Denizli’nin tanıtımında görev yapacak

Ülkenin tarihi, doğal güzelliklerinin tanıtılması için 12 yıldır faaliyetler yürüten Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Denizli İl Temsilciliğine ultra maraton koşucusu İbrahim Efilti atandı.

Denizli’de ultra maraton sporuyla ilgili etkinlikler düzenleyen, yurt içi ve yurt dışı maraton koşularında Türkiye ve Denizli’yi temsil eden sporcu İbrahim Efilti, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP) Denizli İl Temsilci olarak atandı. TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız olmak üzere tüm TUTAP ailesine teşekkür eden Efilti, "TUTAP, ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapan, projeler üreten ve kendi insanımızın tarihimizi kültürümüzü kaliteli materyallerle tanımalarını sağlayan, bu çerçevede girişimlerde bulunan ve faaliyetlerine devam eden bir oluşumdur. TUTAP, ticari bir yapılanması olmadan faaliyetlerini sürdüren, turist sayısını ve milli gelirimizi artırarak ekonomiye katkı sağlamayı kendisine hedef olarak belirleyen, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi tanıtım odaklı değerlendiren bir sivil toplum kuruluşudur. Bu çerçevede birçok projeyi başarı ile tamamlayıp bazılarını sürdüren TUTAP, başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere farklı bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve STK’lar ile işbirliği yaparak ülkemizin uluslararası alanda hak ettiği düzeyde tanıtılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile; Pamukkale Üniversitesi, Denizli Valiliği ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ülkemiz, bayrağımız toprağımız adına Denizli Çalışmalarımızı hep birlikte yapacağız. Başarılarımız daim olsun" dedi.