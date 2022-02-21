Ülkü Ocakları Turnuvasında şampiyon belli oldu

Denizli’de Babadağ Ülkü Ocakları tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen halı saha turnuvasında finalde rakibini penaltı atışlarında yenen Babadağ Asansör şampiyon oldu.

33 Takımın katılığı turnuvanın final gününün ilk maçında Denizli Ülkü Ocakları ile Denizli Masterlar karşılaştı. Karşılaşmayı Denizli Ülkü Ocakları 7-2 kazanarak 3’üncü olurken, Denizli Masterlar Turnuvanın 4’üncüsü oldu. Kıran kırana geçen şampiyonluk maçında ise Babadağ Asansör ile Çardak Gençlerbirliği karşılaştı. Müsabakanın normal süresi 2-2 sona erdi. Şampiyonu penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Babadağ Asansör şampiyon olarak galip geldi. İlk 4. sıraya giren takımlara kupa madalya ne nakdi ödülleri Babadağ Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Karlıoğlu ve diğer protokol tarafından verildi.

“Hareketsiz kalan gençlerimizi spor ile futbol ile buluşturmaktı”

Turnuvayı değerlendiren, Turnuvanın organizatörü Babadağ Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Karlıoğlu karşılaşmaların centilmenlik içerisinde geçmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek “Turnuvayı düzenleme amacımız salgın döneminde hareketsiz kalan gençlerimizi spor ile futbol ile buluşturmaktı. Güzel sorunsuz çekişmeli maçların olduğu bir turnuva olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şampiyon Babadağ Asansör Takımının kalecisi Emre Kumral ve futbolcusu Emre Pazarcı, şampiyonluk hedefi ile çıktıkları yolda amaçlarına ulaştıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.