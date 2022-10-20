Üçüz doğan bebek kör olmaktan doktorun dikkatiyle kurtuldu

Denizli’de özel bir hastanede üçüz olarak dünyaya gelen ve ROP tanısı alan Muhammed Ali bebek, PAÜ Hastanesi’nde yapılan başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Hastalık hakkında önemli bilgiler veren Dr. Öğr. Ü. Osman Parça, bu hastalığın önlenebilir bir körlük nedeni olduğunu ve tedavisi yapılmadığı takdirde görme kaybına neden olabileceğini açıkladı.

Denizli’de özel bir hastanede üçüz olarak dünyaya gelen ve ROP (Prematüre Retinopatisi) tanısı alan Muhammed Ali bebek, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. ROP hastalığı için başarılı tedavisi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takibi yapılan Muhammed bebek taburcu edildi. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan PAÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Osman Parça, “ROP erken doğan bebeklerde gördüğümüz retina damar hastalığıdır. Erken doğum durumunda, bebek retina damarlanma süreci tamamlanmadan dünyaya gelir. Doğum kilosu, doğum haftası, bebeğin takibindeki genel durumu ve akciğer gelişimi ile ilgili bazı risk faktörlerinin durumuna göre damarlanma süreci normal yolunda devam edip tamamlanabilir ya da normal damarlanma kesintiye uğrar ve anormal damarlar gelişerek ROP ortaya çıkabilir" dedi.

“Hastalığın şiddetine göre muayeneyi tekrarlamak gerekmektedir”

Erken tedavin daha büyük olumsuz sonuçların önüne geçebileceğini belirten Dr. Parça, “Tüm prematüre bebeklerde retinopati gelişmediği gibi gelişenlerin de büyük kısmı takiplerde kendiliğinden gerileyebilir. Ancak sayısı az da olsa hastaların bir grubunda, meydana gelen ROP’un tedavisiz kalması durumunda kalıcı görme kaybı meydana gelebilir. ROP açısından risk altında olan 34 hafta veya 1700 gr’ın altında doğan ve pediatri uzmanlarının ROP gelişimi açısından riskli gördüğü bebeklerin muayene edilmesi ve retinanın normal damarlanması tamamlanana kadar, hastalık saptanması durumunda ise hastalığın şiddetine göre değişen sıklıkla muayeneyi tekrarlamak gerekmektedir. Tedavi gerektirecek şiddette hastalık oluşması durumunda en kısa zamanda tedavi edildiği takdirde görme kaybı gibi olumsuz sonuçlar çoğu zaman önlenebilmektedir” diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Parça, klinikte son 3 ayda dış merkezlerden sevk alınan 5 bebeğe başarılı şekilde ROP tedavisi uygulandığını ve takip süreçlerinin devam ettiğini belirterek erken tedavinin önemini bir kez daha vurguladı.