Ücretsiz Tercih Danışmanlık Birimleri öğrenci ve velilerin hizmetinde

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanması ile öğrenci ve velileri tercih heyecanı sardı. Denizli’de öğrencilerin doğru okulla tercih etmesi için Tercih Danışmanlık Birimleri hizmet vermeye devam ediyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 4-20 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki tercih sürecinde öğrencilerin ve velilerin en iyi şekilde geçirmeleri hem de öğrencilerin bir üst öğrenime istedikleri okullarda devam etmelerine rehberlik amaçlı oluşturulan Tercih Danışmanlık Birimleri hizmet veriyor. Denizli ili olarak liselere giriş sınavlarının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “30 Haziran 2022 tarihinde bakanlığımızın LGS sonuçları kamuoyu ile paylaşmasıyla birlikte Denizli olarak Türkiye ortalamalarını geçerek eğitimde başarımızı bir kez daha ortaya koymuş olduk. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilimizin başarı grafiği yükselen bir ivmede gerçekleşiyor. Sonuçların açıklanması ile birlikte öğrencilerimiz ve velilerimiz için önemli bir tercih süreci başladı. En sağlıklı tercih sadece alınan puan ile değil; gencimizin ilgileri, yetenekleri, değerleri ve ailevi kaynaklarının da bütüncül bir şekilde değerlendirilmesiyle olacaktır. Bu süreç içerisinde gençlerimizin en sağlıklı tercihi yapabilmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz, yapmaktayız” dedi.

“Tüm amacımız gençlerimizin en sağlıklı kararları vererek mutlu ve üretken bireyler olmalarını sağlamak”

Süreç içerisinde tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Ekici, “Sınavın açıklanmasıyla birlikte ilimizde 254’ü LGS’de 134’ü YKS’de olmak üzere tercih danışmanlık birimleri oluşturduk. Psikolojik danışman/rehberlik öğretmeni olmayan okullarımıza RAM’larımızdan profesyonel desteği sağladık. Okul idarecileri, psikolojik danışmanlar, şube müdürlerimiz ve tercih danışmanlık birimlerinde görevli öğretmenlerimize gerek mesleki eğitim konusunda gerekse de tercih yaparken dikkat edilecek hususlar konusunda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Süreç içerisinde ulaşılmadık tek bir öğrenci kalmaması için ilgili hassasiyeti tüm tercih danışmanlık birimleri göstermekteler. Tüm amacımız gençlerimizin en sağlıklı kararları vererek mutlu ve üretken bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu hususta emek gösteren tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde resmi internet sitesinde ilan edilecek.