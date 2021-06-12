Ücretsiz spor kurslarına yoğun katılım

Pamukkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Pamukkale Halk Eğitim Merkezi’nin ortak yürüttüğü spor kursları 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesince tanıtıldı.

Pamukkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Pamukkale Halk Eğitim Merkez ortaklaşa etkinlik düzenleyerek yıl boyunca yürütülen spor kurslarını tanıttı. Yapılan etkinlikte okçuluk, atletizm, halter, ve jimnastik spor branşlarında yarışmalar düzenlendi. Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Pamukkale Gençlik ve Spor Müdürü Zafer Akçay, spor branşlarının yanında polislik sınavlarına hazırlanan gençlere de ücretsiz kurs verdiklerini belirtti.

Ücretsiz kurslara 400 gencin katıldığını da kaydeden Akçay, kurslara katılan 205 gencin polislik spor parkurunu başarıyla geçtiğini ifade etti. Akçay, “Pamukkale Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile Pamukkale Halk Eğitim Merkezimizin açtığı kurslarımızı hayat boyu öğrenme haftası nedeniyle tanıtalım istedik. Bu vesileyle bir takım etkinlikler düzenledik. Öğrencilerimize günün anlam ve önemine ilişkin bilgiler verdik. Yarışmalar düzenledik. Küçük jimnastikçilerimize hatıra madalyaları verdik. Şube müdürümüz ve halk eğitim müdürümüzde gençlerimizle buluştu. Halk eğitimde nasıl resim sergisi bir sergiyle sunuluyor. Biz de bünyemizde düzenlenen kursları sunduk. Açtığımız ücretsiz yetenek kurslarımızdan şu anda polislik sınavına giren 400 öğrencimizden 205’i spor parkurunu başarıyla geçtiler” dedi.

“Ücretsiz kurslarımızı tanıttık”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yavuz Çağlar ise , “Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe müdürlüğümüz ile Pamukkale Halk Eğitim Merkezimizin düzenlediği bir takım faaliyetleri yerinde görmek için buraya geldik. Farklı bölgelerimizden gelen gençlerimiz burada okçuluk, atletizm, halter, jimnastik gibi branşlarda kurslar almaktalar. Başarılar ortaya koymaktalar. Ayrıca yetenek sınavlarına hazırlık kurslarımız gençlerimize ücretsiz bir şekilde sunulmakta. Bu kurslar sayesinde birçok gencimiz polislik gibi askerlik gibi sınavlara başarılı olmakta. Bu anlamda güzel işler çıkardığımızı düşünüyoruz. Bakanlığımız 1-7 Haziran tarihleri arasını hayat boyu öğrenme haftası olarak belirledi. Bu hafta kapsamında 19 ilçemizde güzel etkinlikler yaptık. Biz burada bu haftanın spor ayağı için burada toplandık. Spor aktiviteleri halk eğitim merkezlerimizin çok önem verdiği aktivitelerdir. Her yaştan insanlarımız bu kurslara katılmaktadır. Ücretsiz olarak katıldıkları bu kursları tanıtmak için burada bulunuyoruz” diye konuştu.