Uçak seyahatlerinden önce aşısız ve korona virüs atlatmamış vatandaşlar PCR testi verecek

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, korona virüs tedbirleri kapsamında “Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulaması” konulu yazısına göre aşısız ve virüse yakalanmamış olan vatandaşlar için uçak yolculuklarından 48 saat öncesine ait negatif PCR testi istenmeye devam edecek.

Denizli Valiliği’nce 2 nolu Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı kapsamında Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, toplantı gerçekleştirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararda, İçişleri Bakanlığı’nın 15 Ocak 2022 tarihli ve PCR Test Zorunluluğu yazısına istinaden alınan 01 Karar Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı, Sağlık Bakanlığının 15 Ocak 2022 tarihli ve 149-83 sayılı yazısında belirtilen güncellemeler doğrultusunda yeniden düzenlenen İçişleri Bakanlığı’nın 16 Ocak 2022 tarihli ve “Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulaması” konulu yazısına istinaden düzenlendi.

Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“PCR Testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler; Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda), aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler.”

“PCR Testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli ve benzeri), Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar, Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler olarak belirlenmiştir.”

“Bu çerçevede; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine, havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.”