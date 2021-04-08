Uçak konforunu aratmayan kişiye özel VIP araç

Denizlililer, şehir merkezi ile Çardak Havalimanı arasında yolcu taşımacılığı yapan Denizli Büyükşehir Belediyesinin kişiye özel VIP mobil ulaşım hizmetini çok sevdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Çardak Havalimanına ulaşımın kolaylaştırılması, yolcu taşıma kapasitesinin etkin şekilde yapılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefiyle sürdürdüğü servis hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine başlattığı kişiye özel ulaşım VIP hizmeti devam ediyor. Kişiye özel hizmetle vatandaşlar adreslerinden alınıp Çardak Havalimanı’na, Çardak Havalimanı’ndan ise adreslerine güvenli, konforlu ve hijyenik şartlar altında ulaştırılıyor. Denizlililerin çok sevdiği, özellikle uygun fiyatlı olmasından dolayı yoğun bir şekilde tercih ettiği kişiye özel ulaşım hizmeti 8+1 kişilik özel tasarlanmış minibüslerle gerçekleştiriliyor.

Pandemi tedbirleri uygulanıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kişiye özel VIP ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların rezervasyon yaptırmaları gerektiği ifade edildi. Pandemi tedbirlerinin hassasiyetle uygulandığı, araç filosunun düzenli olarak temizlendiği ve dezenfekte edildiği belirtildi.

Farklı araçlarla kesintisiz ulaşım

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çardak Havalimanı-şehir merkezi arasında yolcu taşımacılığına modern, güvenli ve konforlu farklı araç tipleriyle sürdürüyor. Servislerin daha önce alışıldığı şekliyle İstiklal Caddesi’ndeki eski kütüphane önünden ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali’nden hareket etmeye devam ettiği kaydedildi.