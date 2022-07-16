U20 Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 17 ülkeden 321 sporcu mücadele ediyor

Dünya Gençler Şampiyonası’ndan sonra en yüksek katılımlı spor organizasyonu unvanına sahip U20 Balkan Atletizm Şampiyonası’na, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor. 17 ülkeden 321 sporcunun mücadele edeceği şampiyona Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Atletizm Sahası’nda gerçekleştiriliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Balkan Atletizm Federasyonu işbirliği ile bu yıl 52’ncisi düzenlenen Balkan U20 Atletizm Şampiyonası başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Albayrak Atletizm Sahası’nda yapılan şampiyona açılışına Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş, Balkan Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Galia Puhaleva ile 17 ülkeden 321 sporcu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dünya Gençler Şampiyonası’ndan sonra en yüksek katılımlı organizasyon olma unvanı bulunan şampiyonanın açılış konuşmasını yapan Başkan Osman Zolan, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporcuların müsabakalarda en yüksek performansı göstermek için gayret sarf edeceklerini kaydederek başarılar dileyen Başkan Zolan, “İnşallah spor yaparak hem sağlığımızı, hem birliğimizi, hem de dayanışmamızı en üst seviyeye çıkarmayı temenni ediyorum. Katkı sağlayan Federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi yarışlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şampiyona 2013’te de Denizli’de yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Yasin Taş da, organizasyonlarının genelde İstanbul’da yapıldığını anlatarak, “Bu organizasyon 2013’te de Denizli’de yapılmıştı. Yine bir Balkan Şampiyonası için Denizli’deyiz. Bize bu destekleri sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan Bey’e çok teşekkür ediyoruz” dedi. Balkan Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Galia Puhaleva Denizli’de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, katkı sağlayan herkese teşekkür etti, tüm sporculara başarılar diledi. Konuşmaların ardından 17 ülkeden 321 sporcunun katıldığı müsabakalar başlarken, organizasyona katkı sağlayan Başkan Zolan’a Türkiye Atletim Federasyonu tarafından plaket takdim edildi. Daha sonra Başkan Zolan ve beraberindekiler dereceye giren sporculara madalyalarını taktı. 42 dalda madalya dağıtılacak şampiyona 17 Temmuz’da sona erecek.