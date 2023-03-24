U17’de Play Off’u garantileyen genç horozlar, Altay’a konuk oluyor

TFF Elit U17 Ligi 2. Grup 18. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya nezaretinde sürdürüyor.

Doğan Demircioğlu Stadı’nda yapılan antrenmanlara futbolcu velileri de büyük ilgi gösterirken, genç horozlarda hedef, ligin son maçını kazanarak play-off maçlarına moralli girmek oldu. Ligin son haftasına girilirken 17 karşılaşma sonunda toplamış olduğu 31 puan ile play-off’lara katılmayı hak eden yeşil-siyahlılarda moral üst seviyede yer aldı. Altay-Denizlispor maçı yarın saat 13.30’da Gaziemir İlçe Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı Mehmet Musab, Ahmet Kuzular, Görkem Yeşilçınar ve Aykut Göçer hakem dörtlüsü yönetecek.

“Denizli’yi en iyi şekilde temsil edip döneceğiz”

Altay maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, takıma ve futbolcularına güvendiğini belirterek, “Ligimizi artık bu maçla birlikte bitiriyoruz. Normal süreyi bitirmiş oluyoruz. Cumartesi günü İzmir’de Altay ile ligin son maçı var. İki takımda play-off’u garantiledi. Altay alt yapı anlamında iyi bir takım. Biz de çocuklarımızı hazırlıyoruz. İnşallah Cumartesi günü yine en iyi şekilde oyunumuzu oynayıp dönmek istiyoruz. Bu maçtan sonra tamamen play-off maçlarına odaklanacağız. Play-off’daki rakibimiz büyük oranda Sarıyer’in olma ihtimali çok yüksek. Kendi grubumuzda iki defa oynayıp kaybettiğimiz bir takım. İnşallah bu maça en iyi şekilde hazırlanarak Denizli’yi en iyi şekilde temsil edip döneceğiz” dedi.