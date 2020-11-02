Tütün ve telefon kaçakçılığı yapan 3 şüpheli yakalandı
DENİZLİ’DE POLİS EKİPLERİ İL GENELİNDE DÜZENLEDİĞİ KAÇAKLIK VE ORGANİZE SUÇLAR İLE UYUŞTURUCUYA YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN 2 AYRI OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN, KAÇAK TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ İLE KAÇAK CEP TELEFONLARI ELE GEÇİRİLDİ.
Denizli’de polis ekipleri il genelinde düzenlediği kaçaklık ve organize suçlar ile uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleşti. Gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, kaçak tütün ve tütün mamulleri ile kaçak cep telefonları ele geçirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucuya yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Denizli’de 26 Ekim ile 1 Kasım 2020 tarihleri arasında tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, emtia kaçakçılığı ile ilgili olarak her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde, bin 480 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 12 kilogram kıyılmış tütün, 800 gram nargile tütünü ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3