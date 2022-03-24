Tütün ve sigarayla mücadele din görevlilerine anlatıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de tütün mamulleri ve sigarayla mücadele çalışmaları kapsamında, müftülük personellerine eğitim semineri gerçekleştirildi.

Çameli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanvekili Emre Yorulmaz, tütün mamulleri ve sigaranın sağlığa zararları konularında müftülük personeline seminer verdi. Çameli Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapılan seminere, Çameli Müftüsü Hüseyin Sözen, imam hatipler ve müftülük personeli katıldı.

Kronik hava yolu hastalıklarında sigaranın etkisine değinen ve sigaranın kanser yapıcı özelliğini vurgulayan Emre Yorulmaz, “KOAH, Astım ve sigaranın sağlığa zararları konusunda cemaatinizi bilgilendirmeniz vatandaşlarımızın yararına olacaktır. Vatandaşlarımız üzerinde sizlerin anlatımının daha etkili olacağı inancındayım" diye konuştu.

Tütün mamulleri ve sigarayla mücadele etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde herkesin sağlıklı, güvenilir yaşama hakkına sahip olduğu belirtildikten sonra kronik hava yolu hastalıkları, astım ve sigaranın sağlığa zararları, nedenleri, belirtileri, risk faktörleri, tedavi şekli, korunma şekli ve sigara bırakma yöntemleri konularında slayt gösteri eşliğinde bilgilendirildi.