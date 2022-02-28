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Tütün ve alkol kaçakçısı 4 şüpheli yakalandı
Denizli’de alkol ve tütün kaçakçılığı yapan 4 şüpheli şişlerce sahte alkol ve binlerce tütün ürünüyle yakalandı.
DENİZLİ 28.02.2022, 16:09
Denizli’de alkol ve tütün kaçakçılığı yapan 4 şüpheli şişlerce sahte alkol ve binlerce tütün ürünüyle yakalandı.
Denizli’de, “Tütün ve Tütün Mamulleri” ve “Alkollü İçki Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, polis ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı. Yapılan operasyon kapsamında 102 bin 610 adet kaçak makaron, 53 kilogram kıyılmış tütün, 1.900 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 944 adet kaçak sigara yan ürün, 17 adet kaçak sigara sarma aparatı, 40 şişe sahte alkol ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı.