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Tütün kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

DENİZLİ’DE TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI YAPAN 3 ŞÜPHELİYE YÖNELİK 2 FARKLI OPERASYON DÜZENLENDİ. OPERASYON KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA KAÇAK TÜTÜN VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ. ELE GEÇİRİLEN KAÇAK ÜRÜNLERLE 'GEÇMİŞ OLSUN İZMİR' YAZILDI.

DENİZLİ 09.11.2020, 17:40
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Tütün kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Denizli’de tütün kaçakçılığı yapan 3 şüpheliye yönelik 2 farklı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda kaçak tütün ve malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ’Geçmiş olsun İzmir’ yazıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri tütün kaçakçılarına yönelik 2 farklı operasyon düzenledi. KOM ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli bir süre takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından operasyon düzenlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyon kapsamında 483 bin 800 adet makaron, 4 bin 20 adet dolma sigara, 511 adet bandrol, 429 kilogram tütün, kompresör ve 3 paket nargile kömürü ele geçirildi.

Öte yandan, ele geçirilen kaçak ürünlere ait fotoğrafta ’Geçmiş olsun İzmir’ yazısı dikkatlerden kaçmadı.

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