Turnuvaya katılan sporcular ödüllendirildi

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla satranç, futbol ve tenis turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü Merkezefendi’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Merkezefendi’yi sporun merkezi haline getirmek ve yeni sporcular kazanmak için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, Büyük Zafer haftasında futbol, satranç ve tenis turnası düzenledi. Sporculara Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından kupa, madalya ve bisiklet hediye edildi.

“Spor dostu bir belediyeyiz”

Merkezefendi’yi sporun merkezi haline getireceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyemiz spor dostu bir belediye. Spora ve sporcuya her zaman desteklerimiz devam edecek. Etkinliklerimize katılan tüm sporcularımıza madalyalarını taktim ettik. Tüm sporcularımıza kupa ve bisiklet hediye ederek onları sevindirdik. Gençlerimizi spora teşvik etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yüzlerce sporcunun katıldığı turnuvalarımızda mücadele eden herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Futbol turnuvasında dostluk kazandı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi, altı belediyenin bünyesinde açılan Yaz Spor Okulları’nda eğitim gören öğrenciler arasında futbol turnuvası yapıldı. Futbol Turnuvası’na Merkezefendi, Honaz, Bozkurt, Serinhisar, Babadağ ve Dazkırı belediyelerinden sporcular katıldı. Belediyeler arasında gerçekleştirilen zafer turnuvasında dostluk kazandı.

Satranç turnuvasında sporculara bisiklet hediye edildi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen satranç turnuvası 31 Ağustos Çarşamba günü sona erdi. AVM’de gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası’na 8 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ve açık kategori olmak üzere üç kategoriden gençler turnuvada hünerlerini gösterdi. Genç sporculara tişört, madalya ve bisiklet hediye edildi.

Tenis Turnuvası’nda madalyalar sahiplerine kavuştu

Merkezefendi Yaz Spor Okulu Kursiyerleri arasında beş gün süren 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası sona erdi. Düzenlenen turnuvada Yaz Spor Okulu öğrencileri arasında kurulan takımlar karşı karşıya geldi. Turnuva sonunda katılım sağlayan yüzlerce sporcuya madalya verildi.