Türlübey’de yanan alanlarda 15 bin fidan dikildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan yangında zarar gören Türlübey Mahallesi’nde, 150 bin fidan toprakla buluşturuldu.

02 Ağustos 2021 tarihinde Buldan’ın Türlübey Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınında zarar gören alanları yeniden yeşillendirmek için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Türlübey’de ilk önce 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramında tören düzenlenirken, sonrasında yapılan çalışmalarda bugüne kadar 150 bin adet fidan toprakla buluşturulurdu.

Bölgede Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Buldan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Türlübey’de yürütülen çalışmalar bittiğinde yangında zarar gören ormanlık alana toplamda 815 bin adet fidan dikilecek. Dikilecek olan türler ise kızılçam, fıstıkçamı, iğde, akasya, alıç, karaservi, ıhlamur, kekik ve lavanta gibi türlerden oluşuyor.