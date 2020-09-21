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Türkmen çocuklara kırtasiye yardımı

DENİZLİ ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI, İL GENELİNDE İKAMET EDEN TÜRKMEN ÇOCUKLARA ÇANTA VE KIRTASİYE YARDIMINDA BULUNDU

DENİZLİ 21.09.2020, 09:59
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Türkmen çocuklara kırtasiye yardımı

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, il genelinde ikamet eden Türkmen çocuklara çanta ve kırtasiye yardımında bulundu.

Ülkü Ocakları İl binasında gerçekleştirilen etkinlikte Denizli’de ikamet eden yaklaşık 100 Türkmen çocuğa okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunuldu. Denizli’de ikamet eden Türkmen soydaşlarımızın çocuklarına okul çantası ve eşyalarını 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ülkü Ocaklı ağabeyleri hediye etti.

Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, “Kırtasiye yardımının gerçekleştirilmesinde emeği geçen Türk Dünyası Birim Başkanımız Harun Korkman ve birim yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Biz Ülkü Ocakları olarak yüzlerde tebessüm olmak için varız” dedi.

Türkmen aileleri adına konuşan Beşşar Çavuş da, “Denizli’ye geldiğimiz günden bu yana Ülkü Ocaklarını hep yanımızda gördük. Her türlü sıkıntılarımızda bize kol kanat gerdiler. Başta Murat başkanımız olmak üzere Allah hepsinden razı olsun. Bizim yine yüzümüzü güldürdüler” diye konuştu.

Kırtasiye yardımını alan Türkmen miniklerin ise mutluluğu görülmeye değerdi.

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