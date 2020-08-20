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Türkiye’nin en uzun yaşayan Down Sendromlu bireyi doğduğu ilçeye geldi
TÜRKİYE’NİN EN UZUN SÜRE YAŞAYAN DOWN SENDROMLU BİREYİ ERDOĞAN ÖZDEMİR, DOĞDUĞU ÇAMELİ İLÇESİNİ GEZDİ. İNŞAAT SEKTÖRÜNE OLAN MERAKI NEDENİYLE ‘MÜTEAHHİT ERDOĞAN’ OLARAK BİLİNEN ÖZDEMİR, KAMU YATIRIMLARINI VE PROJELERİNİ İNCELEDİ.
DENİZLİ 20.08.2020, 16:01
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Türkiye’nin en uzun süre yaşayan Down Sendromlu bireyi Erdoğan Özdemir, doğduğu Çameli ilçesini gezdi. İnşaat sektörüne olan merakı nedeniyle ‘Müteahhit Erdoğan’ olarak bilinen Özdemir, kamu yatırımlarını ve projelerini inceledi.
Türkiye’nin en uzun süre yaşayan Down Sendromlu bireyi Çameli Taş Konaklar Tesisini gezdi. 82 yaşındaki Özdemir, ilçede çok sevilen isimlerin başında yer alıyor. Yaz aylarında Çameli ilçesine gelen Özdemir, kış aylarında ise kardeşi Öner Özdemir ile birlikte Isparta’da yaşıyor. İnşaat sektörüne olan merakı sebebiyle ‘Müteahhit Erdoğan’ olarak bilinen Özdemir, kamu yatırımlarını ve projelerini inceledi.
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