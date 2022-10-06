Türkiye’nin en ünlü yazarları Denizli’de buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği Ege’nin en büyük kitap fuarı Türkiye’nin en ünlü yazarlarını ağırlamayı sürdürüyor. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara katılan ünlü yazarlar, okurlarıyla buluştu. Türkiye’nin en ünlü yazarlarıyla buluşmak için fuara akın eden on binlerce vatandaş, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Fuara katılan yazarlar karşılaştıkları yoğun kalabalık karşısında büyük bir memnuniyet duyarken, Denizli’de bu organizasyonu düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.

Fuarın son günü 9 Ekim Pazar

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise sık sık kitap fuarına giderek yazarlar ve okuyucularla buluşuyor. Fuarı ziyaret eden vatandaşların ve yazarların duyduğu memnuniyetin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Başkan Zolan, etkinliğin 9 Ekim Pazar günü sona ereceğine dikkati çekerek, “Son güne kadar yazarlarımız okuyucularıyla buluşmaya devam edecek. Özellikle hafta sonu yoğun bir katılım bekliyoruz. Ben tüm kitapseverleri, çocuklarımızı ve gençlerimizi fuarımıza davet ediyorum. Mutlaka fuarı ziyarete edip bu atmosferi yaşamalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.