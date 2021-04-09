Türkiye’nin en pahalı çimentosu Denizli’de; 8 ayda yüzde 115 zam

İnşaat sektörünün en önemli malzemesi olan çimentoda fiyat artışı rekor seviyeye ulaştı. Tamamen yerli hammadde ile üretilen çimentoda zam oranı yüzde 100’ü aştı.

İnşaatların ana malzemelerinden biri olan çimentoda fiyatlar rekor artışla 350 TL seviyelerine gelirken, gelen zamlar inşaat sektörünün sıkıntılı günler geçirmesine sebep oldu. Bu zamlarla birlikte Türkiye`nin en pahalı çimentosu Denizli’de satılmaya başlandı. Zamla birlikte 350 TL’ye çıkarılan çimento fiyatı Denizli inşaat sektörünü derinden etkiledi. Hammadde fiyatlarının artışı ile kötü günler geçiren inşaat sektörü, tedarik açısından olmasa da fiyat bakımından bölgesel anlamda problemler yaşandığını ifade ediyor.

Konut fiyatlarında artış kapıda

İnşaat sektörünün önemli gider kalemlerinden biri olan çimentoda enflasyon ve döviz artış oranlarının çok üzerinde bir fiyat artışı yaşanması; inşaat sektörünü maliyetlendirme ve terminleri tutturma açısından ciddi sıkıntılar içine sokarken, hazır beton üreticileri ve müteahhitler bu durumu müşterilerine açıklamakta zorlanıyor.

Konut fiyatlarına doğrudan etki eden bu zamların ardından konut fiyatlarının artması bekleniyor.