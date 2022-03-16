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Türkiye’nin dört bir yanından gelen kayakseverler karın tadını çıkardı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, kayak sporuna ilgiyi artırmaya devam ediyor. Denizli Kayak Merkezi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yıllardır farklı şehirlerde yapmak zorunda kaldığı eğitim kampına ilk kez ev sahipliği yaptı.

DENİZLİ 16.03.2022, 12:51
Türkiye’nin dört bir yanından gelen kayakseverler karın tadını çıkardı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kentin kış turizminde de söz sahibi olması için hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, kayak sporuna ilgiyi artırmaya devam ediyor. Denizli Kayak Merkezi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yıllardır farklı şehirlerde yapmak zorunda kaldığı eğitim kampına ilk kez ev sahipliği yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan Denizli Kayak Merkezi, kentte kayak sporuna olan ilgiyi de artırıyor. Kar kalitesi ile kış sporları için en çok tercih edilen mekanlardan biri haline gelen Denizli Kayak Merkezi, Türkiye’nin dört bir tarafından gelen amatör ve profesyonel kayak sporcularını ağırlarken, bu kez 13 yıldır eğitim kampları için farklı şehirlere gitmek zorunda kalan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Antrenörlük, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinden oluşan 50 kişilik ekip ile birlikte PAÜ’de görevli 6 akademisyen 5 günlük eğitim kampını ilk kez Denizli Kayak Merkezi’nde gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim kampına katılan öğrenci ve akademisyenler kendilerine sunulan imkan ve desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, önceki yıllarda başka şehirlerde gerçekleştirdikleri eğitim kampını Denizli’de yapmanın rahatlığı ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kampa katılanlar çok memnun

Eğitim kampına katılan PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kamp Koordinatörü Hüseyin Gökçe, Spor Bilimleri Fakültesi olarak söz konusu kampı 13 yıldır farklı şehirlerde, farklı kayak merkezlerinde yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi artık buraya daha güzel imkanlarla daha güzel şartlarda gerçekleştirme şansı bulduk. Bize bu imkânı tanıyan, Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Birçok tesiste kayak yapma şansı bulduk. Artık Denizlililer ve yakın çevrede yaşayan insanlar başka tesislere gitmek zorunda değil. Burası snowboard ve kayak anlamında bütün sporculara çok rahat hizmet verebilen pist çeşitliliği olan bir merkez" dedi.

"Burada çok güzel bir düzen var"

PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Elif Bozyiğit de, "İlk defa bu merkeze geliyorum. Daha önce 13 yıldır eğitim veriyordum. Öğrenciliğimde ben de öğrencilerim gibi bu eğitimi hocalarımdan alarak başladım. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kayak merkezlerine gittik ama ben gerçekten eğitim olarak burayı çok beğendim. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bize vermiş olduğu katkılar için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Öğrenci Şeyma Durmuşlar ise, "Kayak dersimizi uygulamalı olarak burada sürdürüyoruz. Çok eğleniyoruz çok güzel. Bizim için teorik derslerden daha kalıcı oluyor. Burada çok güzel, bir düzen var. Biz öğrenciler için yeterli olanağı sağlıyor. Bu tesisi Denizli’ye kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum. Çünkü burası olmasaydı biz başka bir şehre gidecektik" dedi.

"Denizli Kayak Merkezi bizim için çok avantajlı"

Öğrenci Batuhan Yağan ise, "Denizli Kayak Merkezi bizim için çok avantajlı oldu gerçekten, çünkü başka bir şehre gitmek zorunda kalmadık. Bu sayede daha uyguna ve herkesin rahatlıkla katılabileceği bir yer haline geldi. Burası tesis olarak çok güzel çok beğendim. Burası sayesinde bundan sonra da kayağa devam edeceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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