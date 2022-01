Türkiye’nin dört bir yanından gelen dans tutkunları Denizli’de buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından gelen zumba eğitmenleri, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Zumba Master Class etkinliğiyle ilçedeki dans ve sporseverler bir araya geldi. Vücudun birçok noktasının aynı anda çalışmasını sağlayan zumba ile dans ve sporseverler doyasıya eğlendi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Zumba Master Class etkinliği ile ilçedeki dans ve sporseverler bir araya geldi. Vatandaşı spora ve hareket etmeye teşvik etmek için dans ve aerobik hareketleri bir arada barındıran, vücudun birçok noktasının aynı anda çalışmasını sağlayan ’Zumba Master Class’ Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda dans ve sporseverin yer aldığı etkinliğe Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şube Başkanı Nurten Karakış, meclis üyeleri, CHP il ve ilçe yöneticileri katıldı. Etkinlikte Zumba Jammer Gülen Arzuman ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen zumba eğitmenlerinin sahne aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Sağlıklı bir yaşam için sporun önemini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden kadınlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi sporla buluşturmak için çalışıyoruz. Her şey daha sağlıklı ve mutlu bir Merkezefendi için” dedi.

“Merkezefendimizin farkını bir kez daha ortaya koyacağız"

Bu dönemde kadınların taleplerinin ve isteklerinin öncelikli olduğunu söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Bugün sizlerle birlikte çok eğleneceğiz. Büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla bugünü bekledim. Sizlere söz vermiştik. Sizlerle sık sık bir araya geleceğiz demiştik. Bugün sizlerle birlikte olarak Merkezefendimizin farkını bir kez daha ortaya koyacağız. Önce sizler bizlere inandınız. Bu dönem kadınların talep ve istekleri bizim için öncelikli olacak dedik. Bugün itibariyle altı mahallemizde Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri var. Karahasanlı ve Muratdede Mahallelerimize de kadın çocuk yaşam merkezi kazandıracağız. Her iki merkezimizde de spor aktiviteleri olacak. Bizler hizmeti sizin ayağınıza getirmeye söz verdik. Özellikle ihtiyacı olan mahallelerimizden başlayarak hem spor merkezlerimizi hem etüt merkezlerimizi kurduk. 7’den 70 bütün hemşehrilerimiz bu merkezlerde spor yapıyorlar, çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

“Sizlerden aldığımız enerjiyle, mutlulukla, heyecanla çalışıyoruz”

Başkan Doğan, kadınların her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını belirtti. Doğan; “Bizler sizlere umut olmak zorundayız. Özellikle kadınların yanında olmalıyız ki kadınlar mutlu olsunlar, üretsinler, geleceğe dair hayalleri olsun ki mutlu aileler olsun. Kadınların mutlu olması, üretmesi ve her hizmetten yararlanması Merkezefendi Belediyesi olarak en önemli önceliğimizdir. Merkezefendi’de yaşayan hiçbir kadın arkadaşım kendisini yalnız hissetmesin, biz varız, buradayız. Her zaman yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Bizler bu tür etkinlikler yaparak sizlere, bu zorlu hayat mücadelesinde kısa bir mola verdirmek istiyoruz. Yüzünüzü güldürmek istiyoruz. Sizlerle bir araya geldiğimiz de bizler de mutlu oluyoruz. Sizlerden aldığımız enerjiyle, sizlerden aldığımız mutlulukla, heyecanla çalışıyoruz. Bugün hem spor yapacağız hem de stres atacağız. Zumbaya, spora şu an hazırsınız. Hep birlikte daha güzel günlerde, daha sağlıklı günlerde buluşmak dileği ile” dedi.