Türkiye’de revalide olan ilk hastane Denizli’de

Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkta gelişim ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Denizli’den bir başarı daha. Denizli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Türkiye’deki Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri arasında O-EMRAM Seviye 6 validasyonunu güncelleyerek Türkiye’de revalide olan ilk hastane oldu.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, Dijital Hastane çalışmalarındaki yolculuğuna 2017 yılında başlayan Denizli’de 10 devlet hastanesi HIMSS Emram Stage (Dijital Hastane Seviye - 6) kriterlerini yerine getirerek dijital hastane ünvanı almayı hak etmiş ve Denizli kamuda tüm hastaneleriyle dijital hastane olan ilk il olmuştu. Yine 2019 yılında da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini yerine getirerek Türkiye’de bu unvanı alan ilk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak büyük başarıya imza atmıştı. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi şimdi de HIMSS Türkiye ekibinin online yaptığı ziyarette, O - EMRAM Seviye 6 validasyonunu güncelleyerek Türkiye’de revalide edilmeye hak kazanan ilk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi oldu.

“Hastane başarısını bir kez tescilledi”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de elde ettikleri başarıdan dolayı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetimini tebrik ederek; “Sağlık Bakanlığımız, sağlıkta gelişim ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde hastanelerdeki işlemlerin dijital ortama taşınması, hastanelerin kâğıttan arındırılması, verilere zaman ve mekândan bağımsız erişim sağlanması, tanı ve tedavi hizmetlerine hız ve kalite kazandırmayı amaçlamaktadır. Her zaman ilklerin ve enlerin yapıldığı il olan Denizlimizde de bu doğrultuda 10 devlet hastanemiz yürüttüğümüz başarılı çalışmalar sonucunda aynı anda dijital hastane olarak bunu gerçekleştiren ilk il olmuştu. Yine Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz de 2019 yılında Türkiye’de HIMSS O-EMRAM Seviye 6 alan ilk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak Denizli’nin dijitalleşme başarısını devam ettirmişti. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin aldığı sertifikanın geçerlilik süresinin 3 yıllık olması nedeniyle HIMSS Analitik ekibi hastaneye online revalidasyon ziyareti gerçekleştirdi. HIMSS O-EMRAM Seviye 6 kriterlerini tamamlayan hastanemiz EMRAM Seviye 6 olarak revalide edilmeye hak kazanan Türkiye’deki ilk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olarak başarısını bir kez daha tescilledi” dedi.