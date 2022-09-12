Türkiye’de ’Çocuklar İçin Felsefe Kampı’ sergisi ilk kez PAÜ’de

Türkiye’de ilk kez Denizli’de gerçekleştirilen “Düşünerek, Düşleyerek, Öğrenme Yolculuğum Çocuklar İçin Felsefe Kampı” projesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen sergide sunuldu.

Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Hasret Kökten ve Proje Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esin Turan Güllaç tarafından gerçekleştirilen proje, Türkiye’de ilk kez Denizli’de gerçekleşti. Dördüncü sınıf öğrencilerinin beş gün boyunca katılım gösterdiği oluşturucu yazma, masal tamamlama, akrostiş (şiir), çocuklar için felsefe, görsel sanatlar, mozaik, küçük filozoflar, yoga, orf ve drama atölyelerinde ‘Çocuklar İçin Felsefe Pedagojisi’ ile uyarlanmış eğitimler verildi. Atölyelerde öğrencilerden oluşan iki grup tarafından hazırlanan çalışmalar sergilenerek bu projede yer alan eğitmenlere ve öğrencilere sertifikaları verildi. 10 Eylül’de Osman Aydın İlkokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen kapanış törenine Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gülözge Türköz, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, şube müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Her alanın temelinde felsefe vardır.”

Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Hasret Kökten şunları ifade etti: “Çocuklar için felsefe pedagojisi Türkiye’de yeni bir öğrenme yöntemidir. Projede çocuklara felsefi kavramlar üzerine düşünme becerisi aşılamasını, sorgulamasını ve soyut becerileri geliştirme gibi olgularla beraber eleştirel bakış açısı geliştirme, oluşturucu olabilme ve iş birlikçi olarak sistematik düşünme becerisi kazandırma amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmanın disiplinler arası bir çalışma olduğunu iddia etmek istiyoruz. Dolayısıyla her alanı iç içe geçirerek burada çocuklara birçok alanda birtakım bilişsel becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.”

“Eğlenerek, eğlendirerek kendimizi hissederek öğrenmeyi ana yaklaşımımız olarak benimsedik.”

Proje Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esin Turan Güllaç, şunları ifade etti:

“Çocuklara filozofları ve filozof tarihini anlatmak değil amacımız. Nasıl düşünebiliriz, nasıl mutlu olabiliriz, nasıl farkındalıklarımızı geliştirebiliriz? Bu teknolojik çağda daha sakin, daha ahlaklı ve daha anlayışlı bakış açıları geliştirmeyi amaçladık. Böylece bunlara uygun çalışmalar tasarlandı ve bu çalışmalara farklı disiplinlerden birçok hocamız eşlik etti. Yapılan bu proje, çocuklara umarım faydalı olmuştur.”

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler atölye çalışmaları sırasında kavramlar üzerinden gerçekleştirdikleri drama çalışmalarını sergiledi. Etkinliğin sonunda projede görev alan öğretim üyelerine ve projeye katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Sergi 13 Eylül tarihine kadar Eğitim Fakültesinde sergilenecek.