Türkiye Gençler Satranç Şampiyonasının kazananları ödüllerine kavuştu

DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğindeki Türkiye Satranç Federasyonu’nun organize ettiği Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Merkezefendi Belediyesi spor alanındaki faaliyetleriyle ön plana çıkarken, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ve 5 gün süren ‘Türkiye Gençler Şampiyonası’ otelde gerçekleştirilen program ile sona erdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, federasyon yöneticileri ve sporcuların katıldığı ödül töreninde, dereceye girerek başarı gösteren genç satranç ustalarına ödülleri takdim edildi.

“Satrancı var gücümüzle destekliyoruz”

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Şampiyonayı Merkezefendimizde yaptığımız için, sizleri ağırladığımız için mutluyuz. Merkezefendi Spor Kulübümüzün çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz, spora ve sporcuya destek oluyoruz. Satrancın bizdeki yeri apayrı. Denizli genelinde özellikle Merkezefendi ölçeğinde satranç sporuna ilgi çok yüksek ve büyük. Satrancın diğer spor dallarından farkı var. Çocuğun mental gelişiminde ve fiziksel gelişiminde ileri yaşlardaki hayatını, düzenini, disiplinini etkilediğini biliyoruz. Çocuklarımızın doğru, düzgün eğitim alması için satranç sporunu var gücümüzle destekliyoruz. İlçemize kazandırdığımız merkezlerimizde satranç eğitimi veriyoruz. Beş gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren genç sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Denizli, satranç anlamında çok önemli bir ilimiz”

Satranca ve kendilerine verdiği büyük desteklerden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Denizli, satranç anlamında çok önemli bir ilimiz. Hatta satrancın başkenti diyebileceğimiz kadar da çok önemli sporcular yetiştirmiş, önemli organizasyonlara imza atmış bir ilimiz. Ben öncelikle hem bu güzel turnuvaya destek verdiği için hem de bu kadar hızlı aksiyon aldıkları için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’nı Merkezefendi Belediyemizin destekleriyle katkılarıyla yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Satranç, centilmenlik dolu bir spor”

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman ise, “Satranç sporu, müstesna sporlardan biridir. İçi dışı centilmenlikle dolu bir spordur. Desteklenmesi ve önem verilmesi gereken bir spordur. Bu vesile ile bugün Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’nın ödül törenini gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tüm ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç sporcularımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Dereceye giren sporcular

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini protokol üyeleri takdim etti. ‘Türkiye Gençler Şampiyonası’ genel sıralamada birinci Işık Alparslan, ikinci Erdem Gündüz Umut, üçüncü Bora Çilek, dördüncü Serdar Murat Yıldız, beşinci Salih Eke, altıncı Enis Eröz, yedinci Metehan Özen, sekizinci Kaan Selvi, dokuzuncu Talat Yıldız ve onuncu Ömer Amir Akdağ oldu. En İyi Kadın Sporcu kategorisinde ise birinci Ecrin Çamcı, ikinci Fatma Nur Çenger ve üçüncü Haticesu Koyuncu oldu.