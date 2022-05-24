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Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi’de başladı

Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye Satranç Federasyonu’nun organize ettiği ‘Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’ gerçekleştirilen tören ile başladı.

DENİZLİ 24.05.2022, 18:30
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi’de başladı

Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı, Türkiye Satranç Federasyonu’nun organize ettiği ‘Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’ gerçekleştirilen tören ile başladı.

Merkezefendi Belediyesi’nin spor alanındaki faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonasının açılış programına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Av. Fatih Maden, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, meclis üyeleri, federasyon temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan sporculara başarılar dileyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte ‘Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’nı Merkezefendi’mizde, Denizli’mizde yapmaktan, sizlerle paydaş olmaktan, ilçemizde Türkiye’nin dört bir yanında gelen gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerini konuk etmekten dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu kurslarımızdan biri de satranç. Bizim için satrancın yeri ve önemi apayrı. Çünkü satranç, çocuk yaştan itibaren öğrenildiğinde çocuklarımızın gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Satranç analitik düşünmeyi, aklın, bilimin yolundan gitmeyi öğrettiği için önemli bir yere sahip. İlçemizde hem çocuklarımız hem de aileleri tarafından satranç sporuna farklı bir ilgisi var. Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde satranç kursu veriyoruz. Bölgemizde dezavantajlı mahallerimiz var. Satranç sporuyla ilgilenecek imkanı olmayan çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere bu sporu ayaklarına götürüyoruz. Hemşehrilerimizden de güzel dönüşler alıyoruz. Türkiye’de satranca ilgi artıyor. Biz de yürekten destekliyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerek sosyal tesislerde gerekse açık alanlarda satranç turnuvalarını yaparak gelecek nesillere örnek olmak istiyoruz. İlçemizi, ilimizi tanıtmada, satranca katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyor, genç sporculara başarılar diliyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de “Bu anlamlı günde, başarı gösteren siz değerli gençlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sporu tabana yaymak, sporu gençlerle buluşturarak özgüven sahibi bir gençlik yetiştirme noktasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Satranç, akademik kazanımların yanında sosyal hayata katkılarıyla da gençlerimizin hayatında yepyeni kapılar açan bir spor. Diğer tüm branşlarda olduğu gibi çok erken yaşlarda satranca başlanması gelişime önemli katkılar sağlıyor. Satranç yediden yetmişe herkesin yaptığı bir spordur. Satranç sporuyla doğru düşünmeyi, kendi hayatımızla ilgili doğru kararlar almayı öğreniriz. Bu sporun temel felsefesi önce düşün, sonra oynadır. Böyle etkinlikler sayesinde zeki, akıllı genç nesiller yetişecek. En önemli kazanım başarıdır. Turnuvanın dostça ve centilmenlik içinde geçmesi ümidiyle, ailelerimize, değerli öğretmenlere, hakem heyetine ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çocuklar ve gençler için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Av. Fatih Maden ise “Türkiye’nin dört bir yanından sporcunun Denizli’de buluştuğu açılış törenine hoş geldiniz. Türkiye Gençler Şampiyonası, sporcuların gelişimleri için önemli bir turnuva. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz turnuvamıza yeniden başlamak çok kıymetli. Gençlerimiz beş gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek. Bu yarışta centilmenlik ve heyecan dolu mücadeleler olacak. Hayata geçirdiğimiz projeler ve yatırımlar ile çocuklarımız, gençlerimiz satranç sporunda başarıdan başarıya koşuyor. Satranç, gençlerimizin hayatına yepyeni kapılar açıyor. Çocukların ve gençlerin satrançla ilgilenmesi çok önemli. Gençlerimiz için, geleceğimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Destek ve değer veren başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman da “Satranç sporu, tarihin derinliklerinden gelen müstesna sporlardan biridir. Centilmenlik dolu bir spordur. Hem zihinlerimizi geliştiren hem de birliğimizi, dostluğumuzu pekiştiren, sporun ruhunu yaşatan sporlardan biridir. Bu vesile ile bugün Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’na ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tüm ailelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şampiyonanın açılış hamlesini yaptı. Büyük bir heyecan ile başlayan şampiyona 29 Mayıs günü sona erecek. Dereceye giren genç sporculara, 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek törenle ödülleri takdim edilecek.

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