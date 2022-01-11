Türkiye Gazetesi’nden Kaymakam Köksal’a hoş geldin ziyareti

DENİZLİ (İHA) – Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden Denizli Tavas Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Mutlu Köksal’ı ziyaret eden Türkiye Gazetesi Tavas Temsilcisi Muttalip Ateş, Köksal’a yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Gazetesi Tavas Temsilcisi Muttalip Ateş, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden Denizli Tavas Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Mutlu Köksal’ı makamında ziyaret etti. Sıcak bir sohbet ortamında geçen ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Mutlu Köksal, Tavas’a yapacağı hizmetler ile hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı. Tavas halkının gelir seviyesinin yükselmesi için kültür ve turizmin yanı sıra hayvancılıkla ilgili de projelerini olduğunu açıklayan Kaymakam Köksal, önümüzdeki günlerde bu projelerini sırayla hayata geçireceklerini söyledi. Bölge için önem arz eden hayvancılık faaliyetlerini yakından takip edeceklerini kaydeden Köksal, çiftçilerin daha kaliteli ürünler ortaya çıkarabilmesi adına proje geliştirme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Türkiye Gazetesi Tavas Temsilcisi Muttalip Ateş’e yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaymakam Köksal’a ziyaret sırasında Hakikat Kitabevi’nin kitaplarından hediye eden Muttalip Ateş ise, Köksal’a yeni görevinde başarılar temenni etti.