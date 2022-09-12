Türkiye Gazetesi Denizli Dağıtım Grubu moral depoladı

DENİZLİ (İHA) – Türkiye Gazetesi Denizli Bölge Müdürlüğü Dağıtım Grubu, çalışmalarının değerlendirildiği ve yeni hedeflerin belirlendiği toplantıda moral depoladı.

Türkiye Gazetesi Denizli Bölge Müdürlüğü Dağıtım Grubu, Pamukkale ilçesinde düzenlenen motivasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Türkiye Gazetesi Denizli Bölge Müdürü Hakan Bar, Bölge Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk ve il genelinde görev yapan dağıtım grubu mensupları katıldı. 2022 yılının geride kalan 8 aylık döneminin değerlendirildiği toplantıda, başarılı arkadaşlara hediyeler takdim edildi. Toplantıda yılın son 4 aylık hedefleri tayin edildi.

Büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren dağıtım grubu mensuplarına teşekkür eden Türkiye Gazetesi Denizli Bölge Müdürü Hakan Bar, “Kıymetli dağıtıcı arkadaşlarımız ile beraber ilk 8 aydaki performanslarımızı değerlendirip, hediyelerimizi takdim ettik. Son kalan 4 ayımızı planlayarak, güzel bir motivasyon toplantısıyla birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Kıymetli hizmetlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.