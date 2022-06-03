Türkiye Çevre Haftası, Denizli’de dolu dolu kutlanacak

Türkiye Çevre Haftası çerçevesince özel programlar hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Pazar günü kortej yürüyüşüyle başlayacak çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

"Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2’ncisi olmanın gururunu yaşayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran tarihinin de içinde bulunduğu Türkiye Çevre Haftası kutlamaları çerçevesinde birbirinden özel programlar hazırladı. Denizli’de Türkiye Çevre Haftası’nın dolu dolu kutlanması için hazırlanan ilk program kortej ile başlayacak. 5 Haziran 2022 Pazar günü saat 14.30’da Denizli Valiliği önünden başlayacak kortej Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar sürecek. Çevre duyarlılığına dikkat çekilecek kortejin bitiminde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara fesleğen dağıtımında bulunulacak. Program saat 17.00’de Çamlık Parkı’nda düzenlenecek Çocuk Şenliği ile devam edecek. Kendileri için kurulan oyun alanında gönüllerince eğlenecek çocuklar animatörler eşliğinde unutulmaz bir gün geçirecek. Yüz boyama gibi birbirinden sürpriz aktivitelerin yapılacağı programda minikler kendileri için sergilenen tiyatro gösterisi ile doyasıya eğlenecek.

Havayı Koklayan Adam ödül törenine katılacak

6 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’de ise Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye Çevre Haftası Etkinliği ve Ödül Töreni düzenlenecek. “Havayı Koklayan Adam” olarak bilinen ünlü hava durumu sunucusu Bünyamin Sürmeli’nin katılacağı programda Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği atık toplama gibi çevre konulu kampanyalarda dereceye giren okullara ödülleri verilecek, iklim değişikliği konularında bilgiler verilecek. Aynı gün saat 18.00’de de Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Kale Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılış töreni gerçekleştirilecek. 7 Haziran Salı günü saat 16.00’da ise İncilipınar Parkı’nda Lavanta Dikim Etkinliği düzenlenecek.

“Gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sürdürülebilir bir çevre için kendilerine çok büyük görevler düştüğünü söyledi. Çevre hassasiyetlerinin her zaman en üst düzeyde olduğunu, bu çerçevede gösterdikleri hassasiyet ve yatırımlar nedeniyle Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Dünya 2’nciliği ile ödüllendirildiklerini hatırlatan Başkan Zolan, “Daha yaşanılabilir bir dünya için çevremize sahip çıkıp, bu güzel toprakları en sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakmak istiyoruz” dedi. Tüm hemşehrilerini Türkiye Çevre Haftası etkinliklerine davet eden Başkan Zolan, “Gelecek nesillerimize daha temiz bir çevre bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolda bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyorum” ifadelerini kullandı.