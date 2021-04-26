Turkish Towels şampiyonların yanında olmayı sürdürüyor

TEB-BNP Paribas Tenis Şampiyonası 19-25 Nisan 2021 tarihlerinde Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde gerçekleştirildi. Uluslararası birçok kanal tarafından canlı olarak yayınlanan etkinlikte ünlü tenisçiler şampiyonluk için yarıştı.

Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB) “Turkish Towels” markasıyla yer aldığı turnuvaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türk havlusunun markalaşma yolculuğunun pandemi etkisine rağmen devam ettiğinin altını çizdi.

Turnuvada Çağla Büyükakçay, Elise Mertens, Sorana Cirstea, Sara Errani, Ana Konjuh, Qiang Wang, Anastasia Potapova, Katerina Siniakova, Christina Bucsa gibi ünlü tenisçiler yarıştı. Finalde Rumen tenisçi Sorana Cirstea, Belçikalı tenisçi Elise Mertens’i 2-0 ile yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Turkish Towels Oldu

Turkish Towels markasıyla son yıllarda önemli etkinliklerde yer aldıklarını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türk havlusunun markalaşma potansiyeli yüksek bir ürün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Denizli İhracatçılar Birliği olarak Türk havlusunu markalaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Turkish Towels markamızla son 7 senede, 20’nin üzerinde ülkede 70’e yakın etkinliğe imza attık. Tarihi bir değeri olan Türk havlusu aynı zamanda geleceğe de emin adımlarla yürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli spor organizasyonlarında ilimizde üretilen havlular boy göstermişti. Olimpiyatlarda, Dünya Kupalarında ve uluslararası üst düzeydeki pek çok organizasyonda sporcuları yalnız bırakmamıştık. Bu defa da, geçtiğimiz yılın eylül ayının ardından TEB-BNP Paribas Tenis Turnuvası’nda ’Turkish Towels’ markamızla bir kez daha ünlü tenisçilerin yanında yer almayı sürdürdük. Turnuvada şampiyonluk için kıyasıya yarışan tüm sporcuları tebrik ediyoruz. Bu tarz turnuvalardan sonra Türk havlusunun kalitesinin çeşitli mecralarda uluslararası anlamda da takdiri aslında kazananın bir anlamda ’Turkish Towels’ olduğunu gösteriyor”