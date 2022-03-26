Türkçe öğretmenleri 3 gün boyunca öğrencileri için özel eğitim alacaklar

DENİZLİ(İHA) – Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 3 gün sürecek olan ve 30 öğretmenin katıldığı “Okuduğunu Anlama Becerilerinin Sürece Dayalı İzlenmesi ve Geliştirilmesi” projesinin eğitimi başladı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği 3 gün sürecek olan ve 30 öğretmenin katıldığı “Okuduğunu Anlama Becerilerinin Sürece Dayalı İzlenmesi ve Geliştirilmesi” projesi eğitimi başladı. Denizli 80. Yıl Öğretmenevinde gerçekleştirilen eğitimlerin açılış törenine Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü İbrahim Çiçekdemir, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalından Dr.Öğr. Üyesi Ömer Kutlu, Pamukkale Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Özen Yıldırım ve Arş. Gör. Dr. Seval Kula Kartal ile öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici açılış konuşmasının ardından, “Hem üniversiteler hem de Milli Eğitim olarak hepimizin ortak bir gayesi var. Bu gayede ülkemizin geleceği yeni nesillerimize çağın gereksinimlerine uygun daha iyi bir eğitim öğretim sağlamaktır. Bu projede bu amacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada bizimle iş birliği yapan akademisyenlere teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

“Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim temel görevimizdir”

Konuşmasının devamında ülkede uluslararası PISA, TIMSS, PIRLS ve ulusal ABİDE, Öğrenci Başarı İzleme Araştırmaları belli periyotlarda uygulandığını anlatan Müdür Ekici, “İzleme araştırmalarının sonuçlarına bakıldığında okuma becerisinin ne denli önemli olduğu aşikardır. Tabi ki güzel dilimiz Türkçenin okuma dışında dinleme, konuşma ve yazma becerileri de vardır. Bunları birbirinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Hızla dijitalleşen dünyamızda bilgi de aynı hızda yayılmaktadır. Fakat bununla beraber bazı sorunlar da beraberinde ortaya çıkmaktadır. Bütün bu sorunların temeline inildiğinde okuma, okuduğunu anlama becerisinin önemi hemen kendini göstermektedir. Okuduğu bir metni, haberi ya da mesajı anlamlandıramayan, çıkarımlarda bulunamayan bir kişinin sağlıklı düşüncelere ulaşması mümkün değildir. Milli Eğitim olarak çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamak bizim temel görevimizdir. Bu doğrultuda okuyan, okuduğunu anlayan, yorumlayan, eleştirel düşünen nesiller yetiştirmek için okumanın sadece alfabeyi çözmek olmadığını anlatmamız gerekmektedir. Bu proje ilimizde bu yolda atılan öncü adımlardan biridir ve son olmayacaktır” diye konuştu.

“Personelimize ve öğretmenlerimize teşekkür eder başarılar dilerim”

Meslektaşlarına seslenen Müdür Ekici, 2023 hedeflerine hızla yaklaşıldığını bu süreçte öğretmen meslek kanunu yasalaştırılmış olduğunu anlattı. Ekici, “Öğretmenlik bir kariyer mesleğine dönüştürmek amaçlar içerisindedir. Siz kıymetli öğretmenlerimiz, hiç kuşkusuz öğrencileriniz için şimdiye kadar elinizden gelenin en iyisi yaptınız ve yapmaya devam edeceksiniz. Bu projenin başarıya ulaşmasında alanda uygulayıcı olarak en büyük iş size düşmektedir. Verdiğiniz destek bizim için çok önemlidir. Projeye destek veren akademisyenlerimize, Denizli Ölçme Değerlendirme Merkezi personelimize ve öğretmenlerimize teşekkür eder başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Türkçe öğretmenlerine uygulanacak projenin amacı

Projenin genel amacı ilköğretim 4. sınıf ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin gelişiminde sürece dayalı değerlendirmenin etkisini belirlemek olup, bu amaç altında öğretmenlerin sınıf düzeyine uygun metin seçme, metinlere dayalı açık uçlu soru yazma, öğrenci yanıtlarını değerlendirmede dereceli puanlama anahtarını (DPA) geliştirme, yorumlama ve sürece dayalı geribildirim verme becerileri geliştirilecektir. Ayrıca öğretmenlerin eğitimler sırasında geliştirdikleri metne dayalı sorular ve DPA’lar sınıf içerisinde belirli bir plana göre uygulayıp değerlendirecek ve öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin nasıl geliştiği sürece dayalı bir yaklaşımla ön test, son test kontrol gruplu deneysel desenle izlenecektir. Projede, farklı sınıf düzeylerindeki öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerinde sürece dayalı değerlendirmenin etkisi incelenecek olup, öğretmen atölye çalışmaları ve sınıf içi deneysel model uygulamalarına dayalı iki kısım bulunmaktadır. Araştırma Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul 4.sınıf öğretmenlerini ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf Türkçe öğretmenleri için yapılıyor. Denizli ili merkez ilçelerden toplamda 30 öğretmen katılıyor.