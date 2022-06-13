Türk Sanat Müziği Korosundan yılsonu konseri

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, yıl sonu konseri düzenlendi. 70 kişilik Türk Sanat Müziği Korosu’nun seslendirdiği unutulmaz eserler büyük beğeni topladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu Yıl Sonu Konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen geceye Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 70 kişinin yer aldığı Türk Sanat Müziği Korosu’nun gerçekleştirdiği konseri Ahmet Nuri Çağdaş yönetti.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecede izleyiciler unutulmaz anlar yaşarken, sanatçılara hep bir ağızdan eşlik etti. Koro ve solo birbirinden güzel şarkılar izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Genel Sekreter Yardımcısı Akbulut, eserleri seslendiren konservatuar sanatçılarına ve kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.